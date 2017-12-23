Cменить управляющую компанию станет проще

21:47, 22 декабря 2017, ПАИ

Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла поправки в Жилищный кодекс, ужесточающие контроль работы управляющих компаний. Как сообщается на сайте Минстроя, законопроект вводит понятие «грубого нарушения», а также более гибкий механизм смены управляющей компании.

В ходе съезда партии Единая Россия министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень отметил, что законопроект, разработанный депутатами совместно с Минстроем России, предлагает ввести понятие грубых нарушений, за совершение которых у управляющих организаций будут изыматься дома из управления – в зависимости от тяжести нарушения это могут быть конкретные дома, где эти нарушения были допущены, или исключение из лицензии УК всех домов.

«Действующая сейчас норма позволяет изъять дом из управления недобросовестной УК в судебном порядке после двух неустраненных нарушений, что может занимать достаточно много времени. Мы считаем, что в случае действительно серьезных проступков УК ответственность должна наступать без промедлений: законопроект предусматривает исключение из лицензии УК домов по решению жилищных инспекций. В зависимости от вида нарушения, совершенного компанией, из ее лицензии могут быть исключены как только те дома, в отношении которых было совершено нарушение, так и все дома, находящиеся в управлении. Мы благодарны депутатам Госдумы за поддержку этого важного для отрасли документа», - прокомментировал Михаил Мень.

В число грубых нарушений войдут повлекшие опасность для жизни и здоровья проживающих в доме, а также умышленные злоупотребления, например, отказ от передачи технической документации при переходе дома в управление новой управляющей организации, управление домами, не включенными в лицензию и выставление платежного документа таким домам.

Одновременно законопроект вводит норму, согласно которой, если в лицензии УК на протяжении 6 месяцев нет ни одного дома под управлением, жилищная инспекция получит право обратиться в суд, где будет рассмотрен вопрос аннулирования такой лицензии.