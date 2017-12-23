Средняя собираемость взносов на капремонт возросла до 89%

20:25, 22 декабря 2017, ПАИ

Собираемость платежей за капитальный ремонт составляет порядка 89%. Об этом 22 декабря заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на XVII съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минстроя.

Глава ведомства напомнил, что ведомство усилило адресную поддержку отдельных категорий граждан при оплате ими взносов на капремонт. Законодательно предусмотрено предоставление льгот по взносам на капитальный ремонт инвалидам I, II группы и семьям, имеющим детей-инвалидов, а также предоставлено право субъектам Российской Федерации предоставлять льготы одиноким неработающим гражданам, достигшим возраста 70 - 80 лет. На компенсацию уплаты взноса на капитальный ремонт льготным категориям направлено уже 2 млрд 379 млн рублей.

Также на законодательном уровне создан механизм спецдепозита, позволяющий защитить от обесценивания в результате инфляции средства, хранящиеся на счетах в банках и предназначенные на проведение капремонта. Для сохранения средств собственников ужесточены требования к самим банковским организациям, они должны обладать соответствующим кредитным рейтингом АКРА, либо сопоставимым рейтингом иного кредитного агентства, и иметь собственный капитал не менее 250 млрд рублей.

«Благодаря программам капремонта свои жилищные условия улучшили уже 13 млн человек, отремонтировано порядка 100 тысяч домов. По сути, в каждом седьмом многоквартирном доме в нашей стране проводились работы - менялась крыша, обновлялись коммунальные сети, ремонтировался фасад. Жители видят результат, и все больше доверяют предложенной нами системе. Задача на будущее – сделать капремонт максимально энергоэффективным. С 2016 по 2017 годы именно такой капремонт был проведен в 1559 многоквартирных домах, и этот показатель ежегодно должен увеличиваться. Для этого нами утверждена примерная форма перечня мероприятий при капремонте, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также создан новый механизм финансовой поддержки, в том числе кредитования и стимулирования проведения энергоэффективного капитального ремонта», - пояснил Михаил Мень.

Общий лимит средств финансовой поддержки составляет порядка 877,6 млн рублей, в настоящее время заявки на ее получение подали 6 субъектов Российской Федерации - Удмуртская Республика, Ростовская область, Калининградская область, Новосибирская область, Алтайский край, Воронежская область - на общую сумму 57,1 млн руб.