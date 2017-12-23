Выход на лёд Псковского и Тёплого озёр будет запрещён с 23 декабря

21:05, 22 декабря 2017, ПАИ

C 23 декабря запрещается выход населения и выезд автотранспорта на лед Псковского и Теплого озер, а также другие водные бассейны Псковского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в муниципалитете, соответствующее распоряжение создала Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Псковского района.

Распоряжение создано в связи с неустойчивым состоянием ледового покрытия акватории Псковского и Теплого озер, а также в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с возможной гибелью людей.

Для контроля за обстановкой и руководства мероприятиями по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций создана оперативная группа КЧС и ПБ администрации Псковского района. Главам сельских поселений даны указания организовать работу по информированию населения о запрете выхода людей и выезда автотранспорта на лед. Созданы оперативные группы, подготовлены к работе добровольные спасательные звенья.

Руководителям организаций и предприятий Псковского района рекомендуется не выделять автотранспорт для организованного выезда рыбаков-любителей на водные бассейны Псковского района в период действия распоряжения.

В ГУ МЧС России по Псковской области отметили, что в девяти муниципалитетах региона уже ведён запрет выхода населения и выезда автотранспорта на лёд водоёмов.

К нарушителям будут применяться меры административного воздействия в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Псковской области от 3 июня 2010 года № 977-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных правонарушений и об административных комиссиях в Псковской области».