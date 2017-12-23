Псковских охотников простимулируют к отстрелу волков в праздничные дни

21:36, 22 декабря 2017, ПАИ

В администрации Псковского района состоялось заседание оперативного штаба по вопросам согласованных действий по недопущению случаев угрозы нападения волков на население и домашних животных и состояния эпизодической обстановки. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, пользователям трех охотхозяйств было предложено повести беседы с охотниками с целью стимулирования проведения работ по отстрелу увеличивающегося числа волков в предстоящие праздничные дни.

На заседании отмечалось, что волки в поисках еды в настоящее время все чаще появляются на территориях населенных пунктов Псковского района, тем самым, причиняя ущерб населению. Погибают собаки и личный скот. Участники рабочей встречи заслушали информацию о численности волков, в настоящее время на территории муниципалитета насчитывается 21 особь, несколько волков недавно были отстреляны. Также были озвучены принимаемые меры для борьбы с животными, для сдерживания их количества в пределах безопасной нормы. По этому вопросу состоялась дискуссия с охотопользователями охотхозяйств района. Была изложена проблема появления волков в населенных пунктах, высказаны предложения для решения вопроса.

Участники совещания приняли решение о необходимости усилить профилактику образования стихийных свалок в населенных пунктах и вокруг них. Отмечалось, что свалки привлекают диких животных, в том числе основных переносчиков бешенства. Также решено организовать информирование населения о методиках самозащиты и защиты домашних животных от волков. Для снижения риска необходимо принять меры по перевозке людей, особенно в утреннее и вечернее время, определить места максимального риска и выработать механизм действий при визитах хищников. О всех случаях появления волков следует оперативно информировать областной комитет по природопользованию, ЕДДС Псковского района и охотоведов.

Участникам заседания также была озвучена эпизодическая обстановка на территории Псковской области и района. Было рекомендовано усилить контроль за продукцией, её перемещением и стихийной торговлей.