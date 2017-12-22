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В Пскове активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников «Горводоканала»

В последнее время участились звонки гражданам с различных телефонов от мошенников, представляющихся сотрудниками МП города Пскова «Горводоканал» и навязывающих жителям услуги по поверке и замене индивидуальных приборов учета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Администрация «Горводоканала» обращается к жителям Пскова с просьбой быть бдительными и не попадаться на подобные уловки. Данные об окончании срока действия приборов учета жителей указывают сотрудники предприятия только в квитанциях за месяц до истечения межповерочного интервала.

Поверкой ИПУ занимаются только те компании, которые имеют лицензию на данный вид деятельности. Информацию о наличии/отсутствии лицензии любой компании абоненты могут самостоятельно уточнить на сайте Росаккредитации.

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