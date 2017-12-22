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Семье из Порхова, у которой сгорел дом, требуется помощь

Семье Зиминых из Порхова, у которой сгорел дом, требуется помощь. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в сцсети «ВКонтакте».

Пожар в Порхове по улице Зелёной, 13 произошел 17 декабря. Без крыши над головой осталась молодая семья Зиминых с 7-летним ребенком и 92-летней бабушкой. В сообщении отмечается, что все, не уничтоженное пожаром, было залито водой, и восстановлению не подлежит.

Семья просит поддержки, сочувствия и помощи. Денежные средства можно перечислять на номер карты 4276510013934549. По всем вопросам и предложениям можно связаться с Алесей Зиминой по телефону: 89113885707.

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