Джунгли больше не зовут

11:10, 23 декабря 2017, ПАИ

На большие экраны вышла картина Джейка Кэздана «Джуманджи: Зов джунглей» – приключенческое фэнтези о застрявших в ином мире подростках, снятое по следам знаменитого одноименного фильма далекого 1995 года с Робином Уильямсом. Муслим Камалов ознакомился с ремейком-сиквелом «Джуманджи», где от оригинала остались лишь грозные удары барабана и налет ностальгии.

Четыре подростка типичной американской хай-скул - Спенсер, Фридж, Бэтани и Марта - оказываются заложниками своей тупости, из-за которой попадают в школьный подвал, где в наказание строгий (на самом деле нет) директор обязывает их выковыривать степлерные скобы из огромной кучи старых журналов. Внезапно косячная школота обнаруживает антикварную игровую приставку с картриджем игры «Джуманджи» и поддается искушению в нее сыграть. А в результате всех их засасывает прямиком в знакомые уже всем зрителям джунгли.

Старшеклассники оказываются в теле своих героев-аватаров: араб Спенсер превратился в брутального качка-археолога (Дуэйн Джонсон), Фридж теперь низкорослый трус-зоолог (Кевин Харт), социофобная умница-отличница Марта визуализировалась в убийственную огненную красотку (Карен Гиллан), ну а classic american барби и по совместительству селфи-гёрл Бэтани – теперь просто пухлый картограф в теле небритого Джека Блэка. Цель у подростков, конечно, одна – попасть домой. И для ее достижения, по классическому уже канону, игру «Джуманджи» нужно пройти до конца.

Люди, знакомые с тру «Джуманджи» с Робином Уильямсом, пожалуй, одним из культовых и зрелищных фильмов 1990-х, прекрасно помнят, что в конце мальчик Алан Пэрриш выкидывает зловещую настолку в реку, но ее выбрасывает на пустынный пляж. Практически идентичным кадром открывается и новая версия режиссёра Джейка Кэздана, прописывая в уме надежды на сиквел. Но все они оказываются ложными, потому что сериальщик и автор «Плохой училки» Кэздан решил сотворить, во-первых, некий симбиоз из двух возможных вариантов (ремейк или сиквел), а во-вторых, стоит признать, его просто соблазнила идея срубить кэша на никем не тронутом и забытом оригинале Джо Джонстона.

Правда, если «Джуманджи» Джонстона – прекрасная адаптация книги американского автора произведений для юношества Криса Вана Оллсбурга, то «Джуманджи» Кэздана можно смело назвать достаточно плоским её «новым прочтением». Джонстон, например, реализовал в свое время в этой картине наработки умельцев Голливуда из отдела визуальных эффектов: именно там впервые были созданы реалистичные компьютерные мех и волосы у обезьян и львов. Кэздан же освоил 90-миллионный бюджет, не привнеся совершенно ничего нового, но уверенно поставил сюжет на рельсы примитивной молодежной комедии.

И ведь действительно, события в ленте разворачиваются словно в каком-то старом анекдоте: похожий на Эйнштейна кучерявый араб, негр из банды грув-стрит, некрасивая умная и красивая глупая девочки попадают в непроглядные джунгли и наделяются суперспособностями, о которых до этого им приходилось только мечтать и которых так не хватало в реальной школьной жизни. Ну и, безусловно, в этой сказке без волшебника и без Изумрудного города все непременно должны получить желаемое: глупые - стать умнее, трусливые – храбрее, а неуверенные социофобы и закомплексованные прыщавые парнишки обязаны перевоплотиться в решительных и настойчивых. И далее по списку.

Сказок без злодеев, как мы знаем, не бывает. В современной адаптации «Джуманджи» за четверкой школоты, заключенной в безупречные (ну почти) тела и образы, гоняются какие-то солисты или фанаты-косплееры группы Rammstein (главный злодей уж точно срисован с молодого Тилля Линдеманна). А позже к ним присоединяются еще и разукрашенные песчаные варвары из «Безумного Макса». Вообще, своей нелепой «оцифрованностью» древней как смерть настолки картина скорее близка к третьей части «Детей шпионов», а некоторые сюжетные идеи отсылают к мультсериалу «Джуманджи» 1996 года, который, конечно, мало кто уже помнит.

В этом одноразовом фильме веселить всех призван Джек Блэк и с этой порученной миссией он, безусловно, справляется. Его персонаж, в который вселилась школьная красотка Бетани, оказывается самым удачным и смешным. Правда можно заметить, как сценаристов иногда куда-то заносит и на 20 минут экранного времени начинают сыпаться по три шутки о мужских гениталиях, которые инициированы странным желанием виртуальных героев видеоигры в один момент справить нужду.

«Джуманджи» Кэздана вызывает интерес только если перед просмотром напрочь отречься от мысли, что фильм является попыткой продолжить или перезапустить оригинал 1995 года и пропустить сквозь себя все два часа «уморительной» беготни по джунглям с обязательными взрывами, целым стадом бешенных нарисованных носорогов и достаточно унылым подтекстом о выборе жизненного пути. Остается только слушать пугавший в детстве барабанный бой, заставляющий ностальгировать по подлинному «Джуманджи» в озвучке Сергея Визгунова.