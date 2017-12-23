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Спорт

Кубок города по волейболу завершился в Пскове

В Пскове завершился Кубок города по волейболу. Инициатором проведения стал Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова. Отдельно были разыграны кубки среди мужских, женских и команд девушек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие 16 мужских команд, 6 женских и 5 команд девушек. Всего соревнования собрали более 300 человек.

Среди мужчин лучшей командой стала "Спартак-Газпром, среди женщин – "Олимп", среди девушек – "Писковичи".

Победителям были вручены переходящие кубки, памятные медали и грамоты Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

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