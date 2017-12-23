Пилоты дальней авиации отмечают профессиональный праздник

10:36, 23 декабря 2017, ПАИ

Сегодня, 23 декабря, отмечается День дальней авиации, пишет портал calend.ru.

День дальней авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации, который ежегодно отмечается 23 декабря, был учрежден в 1999 году по приказу главнокомандующего ВВС России. Днем, положившим начало развитию дальней авиации (ДА) в России, можно назвать 23 декабря 1913 года, когда совершил первый полет тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец» — легендарное детище авиаконструктора Игоря Сикорского. Спустя ровно год, 23 декабря 1914 года, по Указу императора Николая II была сформирована первая в мире эскадра таких самолетов. Эту дату и принято считать днем создания российской дальней (стратегической) авиации.

В настоящее время на вооружении дальней авиации, входящей в стратегическую ядерную триаду наравне с подводными лодками и ракетами, состоят стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78 и самолеты-разведчики Ту-22МР. Ракетоносец Ту-95МС был разработан более 50 лет назад и является единственным в мире стратегическим бомбардировщиком, на котором установлены турбовинтовые двигатели.

Дальняя авиация (ДА) является оперативно-стратегическим объединением Вооруженных сил РФ, стратегическим резервом Верховного главнокомандования (ВГК) и компонентом стратегических ядерных сил России. Одной из основных задач дальней авиации России является поражение военных объектов противника на расстоянии многих тысяч километров от мест базирования, а также ведение оперативной и стратегической воздушной разведки. И личный состав всегда выполняет поставленные перед ним задачи по поддержанию боевой готовности на высоком уровне.