Великолучанин выбросил собаку с балкона третьего этажа

09:32, 23 декабря 2017, ПАИ

В Великих Луках с балкона третьего этажа выбросили таксу. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

По словам очевидцев, собаку выбросил один из жителей дома, которому она оказалась не нужна. Позже он намеревался выйти из дома и убить животное.

Таксу подобрала одна из соседок и отдала в местный приют для собак. У упавшей с третьего этажа таксы Рика оказались переломаны лапы. Через несколько дней она скончалась. Жители дома начали собирать петиции, чтобы наказать живодера. По данному факту прокуратура возбуждила уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».