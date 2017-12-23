Ярмарка «АРТ-ель» откроется сегодня в Пскове

10:14, 23 декабря 2017, ПАИ

Сегодня, 23 декабря, в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) откроется новогодняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Ярмарка расположится на первом и на втором этажах комплекса, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Псковская правда».

Псковичей приглашают за подарками, творческими идеями и новогодним настроением. Вход свободный. Ярмарка будет работать с 12:00 до 18:00.

Мастера приготовили для горожан множество hand made вещиц: открытки с акварельными рисунками, брошки-кобошоны, магниты, деревянные игрушки и предметы интерьера, вязаные игрушки, бусы, шарфы, шапки и картины из шерсти в технике «теплая акварель», текстиль из льна для дома и эксклюзивную одежду из трикотажа, сувениры из цветного стекла, авторские сумки и кошельки, косметику ручной работы.

Также на ярмарке будет возможность приобрести Иван-чай, домашнюю фруктово-ягодную пастилу ручной работы, имбирные пряники и сладкий миндаль, медовые коврижки и шоколадные конфеты.

Также организаторы праздника вместе с руководителем свадебной студии «Облака» Ольгой Плигановой готовят для псковичей фотозону — место, где абсолютно бесплатно можно запечатлеть себя, своих друзей и близких в праздничной атмосфере.