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Ярмарка «АРТ-ель» откроется сегодня в Пскове
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Общество

Ярмарка «АРТ-ель» откроется сегодня в Пскове

Сегодня, 23 декабря, в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) откроется новогодняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Ярмарка расположится на первом и на втором этажах комплекса, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Псковская правда».

Псковичей приглашают за подарками, творческими идеями и новогодним настроением. Вход свободный. Ярмарка будет работать с 12:00 до 18:00.

Мастера приготовили для горожан множество hand made вещиц: открытки с акварельными рисунками, брошки-кобошоны, магниты, деревянные игрушки и предметы интерьера, вязаные игрушки, бусы, шарфы, шапки и картины из шерсти в технике «теплая акварель», текстиль из льна для дома и эксклюзивную одежду из трикотажа, сувениры из цветного стекла, авторские сумки и кошельки, косметику ручной работы.

Также на ярмарке будет возможность приобрести Иван-чай, домашнюю фруктово-ягодную пастилу ручной работы, имбирные пряники и сладкий миндаль, медовые коврижки и шоколадные конфеты.

Также организаторы праздника вместе с руководителем свадебной студии «Облака» Ольгой Плигановой готовят для псковичей фотозону — место, где абсолютно бесплатно можно запечатлеть себя, своих друзей и близких в праздничной атмосфере.

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Ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель» открылась в Пскове Ярмарка «АРТ-ель» откроется сегодня в Пскове Ярмарка «АРТ-ель» поможет псковичам определиться с новогодними подарками Имбирные пряники ручной работы можно будет купить на ярмарке «ART-ель» в Пскове Попробовать домашнюю фруктово-ягодную пастилу ручной работы смогут псковичи на ярмарке «ART-ель» Вещи для декора дома можно будет приобрести на ярмарке «АRT-ель» в Пскове Платья и украшения в этностиле представят на ярмарке «ART-ель» в Пскове Уникальные пряники на ярмарку «ART-ель» привезет из деревни Лухново Наталья Ельцова Кто украл Новый год? Посетители ярмарки «ART-ель» в Пскове смогут исполнить желания нуждающихся в заботе детей
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