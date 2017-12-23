О безопасном хранении пиротехники напоминают псковичам сотрудники МЧС

09:49, 23 декабря 2017, ПАИ

Перед наступлением Новогодних праздников Главное Управление МЧС России по Псковской области напоминается о правилах хранении пиротехники для граждан и организаций.

По словам специалистов, при хранении пиротехнической продукции бытового назначения должны быть обеспечены требования пожарной безопасности, установленные нормативными документами, в том числе на протяжении всего срока эксплуатации и после воздействия внешних факторов.

Упаковка изделий должна обеспечивать сохранность нанесенной на них маркировки, а также неизменность характеристик безопасности в пределах срока годности. Текст эксплуатационной документации (инструкции по применению) на изделии совместно с маркировочными обозначениями на упаковке (транспортной) должен содержать, помимо всего прочего дату окончания срока годности; перечень опасных факторов и размеры опасной зоны; ограничения в отношении условий обращения; требования по безопасному хранению и утилизации продукции.

Хранение пиротехники в бытовых условиях

Пиротехнические изделия бытового назначения, приобретенные гражданами для личного пользования, хранятся с соблюдением требований пожарной безопасности и инструкций по применению соответствующих пиротехнических изделий.

Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 30°С), вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи обогревательных приборов.

Не носите их в кармане, не возите в автомобиле, не храните в доступных для детей местах.

В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов температуры они могут отсыреть. Отсыревшую пиротехнику категорически запрещается сушить на отопительных приборах (батареи отопления, рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и используя нагревательные устройства.

Хранение пиротехники на складах организаций

Хранение пиротехнических изделий должно производиться в оборудованных и допущенных к эксплуатации в установленном порядке складских зданиях (помещениях) и должно обеспечивать безопасность, сохранность, учет и возможность проверки наличия учитываемой продукции.

Безопасность хранения пиротехнической продукции обеспечивается выполнением требований по упаковке, нормам загрузки, длительности хранения, условиям хранения (температура, влажность), совместимости продукции при хранении, а также наличием средств индивидуальной и коллективной защиты, принятием мер по предотвращению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.

Хранение пиротехники осуществляется на оптовых, расходных складах и складах розничной торговли в штабелях (на поддонах или деревянных настилах) и на стеллажах. Хранение должно осуществляться только в упаковке поставщика с соблюдением требований маркировочных и манипуляционных знаков и надписей. Вскрытие упаковки должно производиться в отдельных помещениях.

К складам и кладовым для хранения пиротехнических изделий гражданского назначения применяются требования как к взрывопожароопасным зданиям и помещениям. Здания должны соответствовать действующим требованиям пожарной безопасности и должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения.

Склады, по общему правилу, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Двери должны открываться наружу, эвакуационные двери – по направлению эвакуации. Все оптовые и расходные склады пиротехнических изделий должны иметь молниезащиту. Устройство освещения и электрооборудования должно соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации по устройству электроустановок. Складские здания и помещения оборудуются средствами пожарно-охранной сигнализации. Система вентиляции должна исключать возможность передачи пожара по воздуховодам из одного помещения в другое.

При хранении пиротехнических изделий на объектах розничной торговли:

-необходимо соблюдать требования инструкции (руководства) по эксплуатации изделий;

-отбракованную пиротехническую продукцию необходимо хранить отдельно от годной для реализации пиротехнической продукции. Временное хранение пришедшей в негодность (бракованной) продукции допускается только в специально выделенном месте и при наличии предупредительной информации;

-допускается хранение и реализация одновременно не более 1 200 килограммов пиротехнических изделий бытового назначения по массе брутто в торговых помещениях, имеющих площадь не менее 25 квадратных метров;

-пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в помещениях, отгороженных противопожарными перегородками. Запрещается размещать изделия в подвальных помещениях. В каждом складе на видном месте должны быть вывешены утвержденные руководителем предприятия нормативные загрузки продукции и инструкции по правилам безопасного хранения пиротехники и ведения работ на складах.

При хранении пиротехнических изделий гражданского назначения запрещается:

-совместное хранение в складах и кладовых пиротехнической продукции с иными товарами (изделиями);

-размещение промежуточных складов на территории исторической застройки, объектах культурного наследия, нежилых объектах жилого фонда, территориях опасных и пожароопасных производственных объектов;

-размещение кладовых пиротехнических изделий на объектах торговли с общей площадью торгового зала менее 25 квадратных метров, вне объектов торгового назначения;

-хранение пиротехнических изделий в транспортных контейнерах.