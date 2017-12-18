1
22:49
АТОР назвала самые популярные туры у россиян на новогодние праздники
08:39
Михалков: Месхиев исключен из Союза кинематографистов России
21:31
Россия ограничила ввоз чая из Шри-Ланки из-за жуков
22:08
Путин пригрозил «эффективным ответом» на вылазки террористов
18:15
Алексей Панин прожил два дня с бездомными на вокзале
09:55
За несколько дней до 89-летия умер Леонид Броневой
21:53
МОК допустил Россию до участия в ОИ-2018 под нейтральным флагом
Еще новости
Страна и мир

Только 16% российских учителей умеют пользоваться компьютером

В России всего 16% учителей умеют пользоваться компьютерами. К такому выводу пришла министр образования и науки России Ольга Васильева, сообщает Afisha Daily.

«На сегодняшний день 16%, согласно соцопросам, учителей владеют компьютером — наравне с нашими детьми вряд ли, но на уровне», — сказала министр на Съезде «Единой России».

По ее словам, на сегодняшний день детям требуются цифровые знания, и они получают их намного качественнее, чем взрослые, поскольку те не всегда умеют пользоваться техникой. «Мы сейчас об этом уже говорили с главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым, разрабатываем контрольно-измерительные материалы, чтобы понять, как оценивать те или иные школы по уровню цифровых знаний», — отметила глава Минобрнауки.

Численность учителей в России превышает 1 млн. человек. Согласно статистике Васильевой, из них не более 160 тыс. человек умеет пользоваться компьютером.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

АТОР назвала самые популярные туры у россиян на новогодние праздники
18 декабря 2017
АТОР назвала самые популярные туры у россиян на новогодние праздники
Михалков: Месхиев исключен из Союза кинематографистов России
15 декабря 2017
Михалков: Месхиев исключен из Союза кинематографистов России 15
Россия ограничила ввоз чая из Шри-Ланки из-за жуков
14 декабря 2017
Россия ограничила ввоз чая из Шри-Ланки из-за жуков 1
Путин пригрозил «эффективным ответом» на вылазки террористов
11 декабря 2017
Путин пригрозил «эффективным ответом» на вылазки террористов
Алексей Панин прожил два дня с бездомными на вокзале
10 декабря 2017
Алексей Панин прожил два дня с бездомными на вокзале 1
За несколько дней до 89-летия умер Леонид Броневой
09 декабря 2017
За несколько дней до 89-летия умер Леонид Броневой 1
МОК допустил Россию до участия в ОИ-2018 под нейтральным флагом
05 декабря 2017
МОК допустил Россию до участия в ОИ-2018 под нейтральным флагом 6
Александр Масляков уволился из «Планеты КВН»
01 декабря 2017
Александр Масляков уволился из «Планеты КВН» 1

Идет загрузка...