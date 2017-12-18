Только 16% российских учителей умеют пользоваться компьютером

13:32, 23 декабря 2017, ПАИ

В России всего 16% учителей умеют пользоваться компьютерами. К такому выводу пришла министр образования и науки России Ольга Васильева, сообщает Afisha Daily.

«На сегодняшний день 16%, согласно соцопросам, учителей владеют компьютером — наравне с нашими детьми вряд ли, но на уровне», — сказала министр на Съезде «Единой России».

По ее словам, на сегодняшний день детям требуются цифровые знания, и они получают их намного качественнее, чем взрослые, поскольку те не всегда умеют пользоваться техникой. «Мы сейчас об этом уже говорили с главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым, разрабатываем контрольно-измерительные материалы, чтобы понять, как оценивать те или иные школы по уровню цифровых знаний», — отметила глава Минобрнауки.

Численность учителей в России превышает 1 млн. человек. Согласно статистике Васильевой, из них не более 160 тыс. человек умеет пользоваться компьютером.