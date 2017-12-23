0
20:12
Секретарем Генсовета «Единой России» избран Андрей Турчак
17:59
Александр Котов: Главная задача «Единой России» на ближайшее время – это избирательная кампания Путина
16:54
Мокрый снег и до +2 градусов тепла обещают псковичам в воскресенье
14:32
Александр Козловский: Съезд партии «Единая Россия» – это поиск новых форматов и путей работы
12:16
Ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель» открылась в Пскове
11:25
Псковичка Александра Васильева завоевала Кубок России по настольному теннису
10:14
Ярмарка «АРТ-ель» откроется сегодня в Пскове
Еще новости
Общество

Отсидевшего в тюрьме великолучанина разыскивает полиция

В Великих Луках полиция разыскивает 32-летнего Евгения Васильева, который в апреле был досрочно освобожден из мест лишения свободы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 31 год, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам:  (8-811-53) 5-27-94 или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Секретарем Генсовета «Единой России» избран Андрей Турчак
23 декабря 2017
Секретарем Генсовета «Единой России» избран Андрей Турчак
Александр Котов: Главная задача «Единой России» на ближайшее время – это избирательная кампания Путина
23 декабря 2017
Александр Котов: Главная задача «Единой России» на ближайшее время – это избирательная кампания Путина
Мокрый снег и до +2 градусов тепла обещают псковичам в воскресенье
23 декабря 2017
Мокрый снег и до +2 градусов тепла обещают псковичам в воскресенье
Александр Козловский: Съезд партии «Единая Россия» – это поиск новых форматов и путей работы
23 декабря 2017
Александр Козловский: Съезд партии «Единая Россия» – это поиск новых форматов и путей работы 1
Ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель» открылась в Пскове
23 декабря 2017
Ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель» открылась в Пскове 1
Псковичка Александра Васильева завоевала Кубок России по настольному теннису
23 декабря 2017
Псковичка Александра Васильева завоевала Кубок России по настольному теннису 1
Ярмарка «АРТ-ель» откроется сегодня в Пскове
23 декабря 2017
Ярмарка «АРТ-ель» откроется сегодня в Пскове
На прогулку с собаками к реке приглашает псковичей АНЗО «Шанс»
22 декабря 2017
На прогулку с собаками к реке приглашает псковичей АНЗО «Шанс»

Идет загрузка...