Отсидевшего в тюрьме великолучанина разыскивает полиция

10:48, 23 декабря 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция разыскивает 32-летнего Евгения Васильева, который в апреле был досрочно освобожден из мест лишения свободы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 31 год, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (8-811-53) 5-27-94 или 02.