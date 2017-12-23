Свидетелей наезда на псковича ищет полиция

11:56, 23 декабря 2017, ПАИ

В Пскове полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло 15 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

15 декабря в 19:45 в Пскове на Рижском проспекте у дома № 58 неизвестный водитель на неустановленной машине сбил 24-летнего молодого человека, который двигался по дворовой территории. Водитель с места ДТП скрылся, а пешеход доставлен в городскую больницу.

Полиция просит граждан, которые стали очевидцами данного происшествия или располагают какой-либо информацией о нем, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.