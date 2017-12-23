Мокрый снег и до +2 градусов тепла обещают псковичам в воскресенье

16:54, 23 декабря 2017, ПАИ

24 декабря в Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега с дождем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области составит от -3 до +2 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.