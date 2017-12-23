Александр Козловский: За счет партпроекта «Локомотивы роста» можно создавать новые предприятия в регионах

12:49, 23 декабря 2017, ПАИ

За счет партийного проекта «Локомотивы роста» можно создавать новые предприятия в регионах, заявил депутат Госдумы, региональный координатор проекта Александр Козловский. Об этом он сказал в рамках второго дня работы XVII Съезда «Единой России» 23 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

В первый день мероприятия, 22 декабря, на Съезде были организованы семь дискуссионных сессий по разделам программы партии, в том числе площадка «Экономика роста и благосостояния», посвященная вопросам развития предпринимательства и промышленности. «Экономика – это очень важная тема для нас, для партийцев, потому что мы понимаем, что за счет нашего партпроекта «Локомотивы роста» мы можем обратить внимание на существующие в этой сфере проблемы и создавать новые предприятия в регионах, - сказал Александр Козловский. - Многие регионы испытывают дефицит производственных мощностей, а это непосредственная составляющая бюджета и в перспективе - выполнение всех социальных обязательств перед населением нашей страны».

Говоря о сегодняшней повестке Съезда, он назвал основным вопрос о поддержке кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ. «Партия «Единая Россия» была организована благодаря Владимиру Владимировичу, и он является нашим неформальным лидером. Мы, безусловно, будем его поддерживать. И надо не забывать, что у «Единой России» самая разветвленная сеть в стране - у нас очень много и сторонников, и однопартийцев, и все мы включимся в эту предвыборную работу», - заключил парламентарий.