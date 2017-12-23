Выставка «Пишите нам, пишите» открылась в «Михайловском»

13:47, 23 декабря 2017, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в выставочном зале «Почтовой конторы» в музейном комплексе в Бугрово открылась выставка «Пишите нам, пишите», подготовленная к десятилетию проекта «Музейная почта».

Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в новой экспозиции представлены материалы и документы, рассказывающие об истории почты на территории современного Пушкиногорского района. Здесь есть копия Петровского указа, с которого в 1697 году началась история ведомства, карты, на которых отмечены почтовые тракты допушкинского и пушкинского времени, старинные журналы и образцы почтовых отправлений, предметы быта, рассказывающие о работе почтовой службы, много экспонатов из фондов «Михайловского» и частных собраний.

Выставка «Пишите нам, пишите» будет открыта для посетителей «Музейной почты» в течение всего 2018 года.