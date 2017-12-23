Михаил Ведерников принимает участие в XVII съезде «Единой России» в Москве

13:13, 23 декабря 2017, ПАИ

Сегодня, 23 декабря, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников принимает участие в работе 17-го съезда партии «Единая Россия» в Москве, главной темой которого станут выборы Президента РФ 18 марта 2018 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В работе участвуют около 2,5 тыс. участников и гостей, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений «Единой России», руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов «Единой России», представители партийных платформ, члены экспертного и научного сообщества. При этом на Съезд аккредитовано рекордное количество журналистов — более тысячи представителей федеральных, региональных и зарубежных СМИ.

Псковскую область также представляют члены регионального политсовета «Единой России» Александр Котов, Валентин Каленский, Виктор Остренко, Игорь Сиротин и Иван Цецерский. Кроме того, в качестве делегата по статусу на мероприятии присутствует член Генерального совета Партии Лариса Петрикова и два делегата, избранные от Псковского регионального отделения «Единой России», — секретарь первичного отделения № 108 Великолукского городского отделения Партии Иван Миронов и секретарь первичного отделения № 182 Печорского районного отделения Партии Юлия Четвергова.

Кроме того, сегодня в рамках съезда пройдет пленарное заседание, на котором с программным докладом о приоритетных задачах партии на ближайший период выступит председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев. Также пройдет плановая ротация Высшего и Генерального советов партии, и будут приняты изменения в устав. В этот же день состоится заседание Генерального совета в обновленном составе.