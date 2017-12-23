Движение транспорта на Карла Маркса в Пскове планируется восстановить завтра

14:11, 23 декабря 2017, ПАИ

Завтра, 24 декабря, в Пскове планируется восстановить движение автотранспорта по улице К. Маркса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, движение транспортных средств по данной улице на участке от улицы Кузнецкой до улицы Свердлова было временно ограничено с 9 декабря в связи с проведением работ по реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон.

За две недели подрядчик провел работы по замене участков сети водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации и сети теплоснабжения. Как сообщалось ранее, за два дня подрядная организация должна была засыпать траншеи с обновленными коммуникациями и уплотнить грунт.