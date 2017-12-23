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Александр Козловский: Съезд партии «Единая Россия» – это поиск новых форматов и путей работы

«Съезд партии «Единая Россия» – это поиск новых форматов и путей работы», - заявил депутат Госдумы Александр Козловский на XVII Съезде партии, который проходит сегодня, 23 декабря, в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе парламентария.

«Это не просто подведение итогов работы и выработка планов на будущее. Это поиск новых форматов, новых путей и методов работы, - так прокомментировал парламентарий пленарной заседание, на котором с программным докладом о приоритетных задачах партии на ближайший период выступил Дмитрий Медведев. - «Единая Россия» тем и отличается от других партий, что мы не следуем в кильватере повестки дня, мы сами ее формируем, исходя из пожеланий и наказов и людей. Исходя из тех задач, которые ставят перед нами жители, которые ставит перед нами президент, мы формируем программу партии и корректируем механизмы работы».

По словам Александра Козловского, на съезде утверждена основная модель предварительного внутрипартийного голосования, праймериз, которая хорошо себя зарекомендовала и стала реальной возможностью выдвигать тех кандидатов, которые могут и умеют работать.

«Мы рассмотрели и оптимизировали партийные проекты, чтобы средства расходовались именно на те программы и те дела, которые нужны людям, - сообщил он. - В первый день съезда они обсуждались на дискуссионных площадок, для меня, как для регионального куратора проекта «Локомотивы роста», конечно, наибольший интерес представляла секция «Экономика роста и благосостояния». Много интересных идей было озвучено в ходе обсуждения, я думаю, часть из них мы обязательно возьмем в работу».

Напомним, 22-23 декабря в Москве проходит XVII Съезд партии «Единая Россия». В нем принимают участие  около 2500 участников и гостей, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений «Единой России», руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов «Единой России», представители партийных платформ, члены экспертного и научного сообщества.

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