Англичанка создала елку из стволовых клеток

14:54, 23 декабря 2017, ПАИ

Аспирантка Саутгемптонского университета в Англии Катарина Мура (Catarina Moura) создала рождественскую ёлку из стволовых клеток.

Как пишет издание Tjournal, зелёные части «ёлки» — коллагеновые клетки, а красные — клетки жира, полученные из костного мозга. Мура придала им зелёный цвет при помощи компьютера — обычно коллагеновые клетки синеватого цвета.

Катарина изучает новые оптические технологии для исследования развития клеток, которые используются в регенеративной медицине. Её работа направлена на развитие нового метода оценки стволовых клеток и регенерации с минимальным вмешательством и ущербом. Существующие методы включают в себя маркировку клеток флуорофорами — флуоресцентными компонентами, которые «светятся» на свету. Мура пытается использовать ультрабыстрые лазеры, которые предоставят такой же результат, но с меньшим вмешательством.