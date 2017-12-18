Историю рождения Солнечной системы рассказали ученые

17:22, 23 декабря 2017, ПАИ

Астрономы предложили новую гипотезу рождения Солнечной системы, объясняющую ее необычный химический состав. Согласно новой статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal, наше светило и окружающие его планеты сформировались из туманности вокруг звезды Вольфа — Райе.

Современные теории говорят о том, что формирование Солнечной системы началось около 4,6 млрд лет назад с гравитационного коллапса небольшой части гигантского межзвездного молекулярного облака. «Спусковым механизмом» стало уплотнение вещества в газовом облаке, вызванное, как считается сегодня, взрывом одной или даже нескольких сверхновых. В пользу этой гипотезы говорят исследования метеоритов — в их составе присутствует необычно большое количество бериллия-10, кальция-41 и палладия-107, изотопов, который выбрасываются в космос при вспышке сверхновой.

Однако эта гипотеза не до конца объясняет «химию» Солнечной системы. В частности, в древних метеоритах необычно мало железа-60, но много алюминия-26 — хотя во время рождения сверхновой оба соединения выбрасываются в большом количестве. Астрономы из Чикагского университета под руководством под руководством Николаса Дауфаса (Nicolas Dauphas) предложили решение этой загадки: по их мнению, гравитационный коллапс спровоцировал не взрыв сверхновой, а истечение вещества звездой Вольфа — Райе.

На сегодняшний день во Млечном Пути известно очень мало звезд такого типа — около 500. Это очень крупные (обычно 20-40 масс Солнца) и горячие объекты, многие из которых находятся на поздней стадии звездной эволюции и уже либо сошли с главной последовательности. Со временем звезды Вольфа — Райе начинают сбрасывать свою оболочку: вещество из верхних слоев «убегает» в космос в виде звездного ветра со скоростью, превышающей 1000 километров в секунду. По мере того, как звезда Вольфа — Райе теряет свою массу, вокруг нее формируется кольцевая туманность, обтекаемая звездным ветром.

По мнению авторов новой работы, Солнце могло сформироваться именно в такой туманности. «Оболочка такого пузыря является хорошим местом для зарождения звезд, потому что пыль и газ оказываются в ловушке, где они могут конденсироваться», — комментирует Николас Дауфас. Астрономы предполагают, что от 1 до 16 процентов солнцеподобных звезд могли сформироваться именно в таких местах.