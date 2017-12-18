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Страна и мир

Москвич погиб в очках виртуальной реальности

Житель Москвы смертельно поранился о стеклянный стол в своей квартире. Мужчина передвигался по квартире в очках виртуальной реальности. Об этом пишет ТАССсо ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

«По предварительным данным, мужчина передвигался по квартире в очках виртуальной реальности и упал на стеклянный стол, в результате чего получил ранения и от потери крови скончался на месте», — сообщила Юлия Иванова.

Другие детали произошедшего не раскрываются. Сейчас по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка.

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