Москвич погиб в очках виртуальной реальности

16:25, 23 декабря 2017, ПАИ

Житель Москвы смертельно поранился о стеклянный стол в своей квартире. Мужчина передвигался по квартире в очках виртуальной реальности. Об этом пишет ТАССсо ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

«По предварительным данным, мужчина передвигался по квартире в очках виртуальной реальности и упал на стеклянный стол, в результате чего получил ранения и от потери крови скончался на месте», — сообщила Юлия Иванова.

Другие детали произошедшего не раскрываются. Сейчас по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка.