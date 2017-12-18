Трость для слабовидящих со встроенным навигатором изобрел школьник из Красноярска

17:51, 23 декабря 2017, ПАИ

Школьник из Красноярска Данил Люминарский создал трость для слабовидящих людей со встроенным навигатором. Об этом пишет Afisha Daily.

В трость он вмонтировал пульт управления, аналоги навигатора и парктроника, а также GPS, карты местности, модули голосового ввода данных и коррекции маршрута человека.

Приспособление не только строит маршрут, но и предупреждает о возможных препятствиях с помощью звуковых сигналов или вибраций. По подсчетам школьника, если запустить устройство в производство, то такая трость будет стоить около 10 тыс. рублей.