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Страна и мир

«Starwars» пополнил список самых небезопасных паролей года

Фраза «starwars» вошла в двадцатку самых популярных паролей 2017 года, которые проще всего вычислить хакерам, следует из ежегодного исследования аналитической компании SplashData.

Несмотря на многолетнюю популярность франшизы, «starwars» только в этом году дебютировал в списке самых употребляемых паролей. Фраза расположилась на 16-м месте, между «abc123» и «123123».

«Starwars» — опасный для использования пароль. Хакеры при взламывании чужих аккаунтов чаще всего подбирают пароли, связанные с явлениями в поп-культуре или спорте. Они знают, что многие люди предпочитают использовать эти легко запоминающиеся слова», — рассказал глава SplashData Морган Слейн.

Однако «starwars» все еще далеко до традиционных лидеров рейтинга самых небезопасных паролей. На первом месте который год подряд расположилась комбинация «123456», на втором — «password», на третьем — «12345678». Также в десятку попали: «qwerty», «12345», «123456789», «letmein», «1234567», «football» и «iloveyou».

Восьмой эпизод «Звездных войн» вышел в российский прокат 14 декабря. Почитать рецензию Псковского агентства информации можно тут

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