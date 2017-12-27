Киноитоги - 2017

13:31, 04 января 2018, ПАИ

Сколько кинотеатров и киноклубов открыли в Псковской области в 2017 году, сколько фильмов было снято, какие актеры и режиссеры побывали за год в регионе и взволновала ли пресловутая «Матильда»? Кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов подводит тематические итоги уходящего 2017 года.

Le cinema – в каждый район!

В конце 2016 года российский режиссер, руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев заявил, что в 2017 году по всему региону планируется открыть целых 17 новых кинотеатров, а также обещал восстановить уже давно заколоченный «Октябрь». Дмитрий Месхиев также анонсировал создание в области целой государственной кинотеатральной сети, добавив, что билеты в районных залах будут дешевле, чем в псковских.

Первой «ласточкой» стал кинотеатр «Родина» в Порхове, который открылся аж в декабре 2016 года. Порховчанам на первом сеансе показали картину «Елки-5». На средства федеральной субсидии в размере 5 млн. рублей было приобретено специализированное оборудование. А капитальный ремонт помещений выполнили совместными усилиями областного и районного бюджетов. Во время ремонта в зале специально был опущен уровень потолка и обшиты стены, чтобы добиться качественного звучания аудиосистемы.

15 июня новый кинотеатр открыл свои двери в опочецком Доме культуры. В качестве премьеры зрителей порадовали уже лентой «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки».

Еще один кинотеатр открылся в Невеле 6 октября. До этого момента фильмы на большом экране в крупном населенном пункте не показывали более 27 лет. Новый кинотеатр начал работу с премьеры отечественной драмы «Крым».

К концу 2017 года большим экраном обещали обеспечить жителей Острова. Районные власти решили отремонтировать старое здание дома культуры «Юбилейный»: отремонтировать крышу, вентиляцию, зал. Глава администрации Островского района Дмитрий Быстров даже высказал мнение, что, возможно, получится показать к Новому году какую-нибудь картину из проката. И вот, под самый Новый год, 30 декабря, кинотеатр все же открыли.

Можно сказать, что создание в районах кинотеатральной сети действительно началось. А вот вопрос о восстановлении старинного псковского кинотеатра «Октябрь» за год так и не сдвинулся с мертвой точки. В течение года Дмитрий Месхиев лишь открещивался от планов по продаже здания и рассказывал, что по вопросу финансирования грядущей реконструкции «Октября» ведутся переговоры «с крупными банками».

Ну а пока «Октябрь» ждет ремонта, в Пскове прекрасно функционирует семизальный кинотеатр сети «Мираж Синема» в торговом центре «Акваполис». И не исключено, что это не последний мультиплекс в нашем городе: в 2017 году были озвучены планы по строительству на окраине Пскова (напротив гипермаркета «Лента») еще одного большого торгового центра с многозальным кинотеатром.

«Видеосалоны»

За год в Пскове открылись сразу два киноклуба: площадки для просмотра и обсуждения различных картин – от классики до последних работ с различных фестивалей.

В сентябре, например, перезапустился городской киноклуб «Молоко и Сено» проекта «Ветка» Театрально-концертной дирекции Псковской области. Этот киноклуб был создан еще в 2015 году, но постепенно его деятельность сошла на нет. Теперь обновленный киноклуб проводит свои показы на малой сцене драмтеатра. К примеру, псковичи впервые смогли увидеть на большом экране знаменитую ленту «Мертвец» режиссера Джима Джармуша.

А в декабре при ПсковГУ начала функционировать дискуссионно-образовательная площадка «Ленфильм-клуб». Ее торжественно открыли врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и гендиректор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин. Собственно говоря, клуб, похоже, появился в Пскове именно благодаря их давнему сотрудничеству (и, похоже, даже дружбе).

В рамках первого мероприятия «Ленфильм-клуба» прошел показ картины Александра Касаткина «Три дня до весны» с Кириллом Плетневым в главной роли. Участие в мероприятии приняли студенты, представители волонтерских и общественных молодежных организаций региона.

В «Ленфильм-клубе» будут превалировать отечественные картины (как классические, так и современные), снятые на киностудии. По словам самого Эдуарда Пичугина, главной целью площадки является выстраивание диалога с молодёжью и привлечение их внимания к отечественной киноиндустрии.

Крупным планом

В 2017 году Дмитрий Месхиев не только строил в Псковской области киносеть, но и потихоньку снимал свое новое творение. В апреле Псков превратился в промышленный город Котороск, в котором происходит действие кинокартины «Преданные» - именно так называется новая работа Месхиева.

В основе ее сюжета лежит история о выпускниках интерната. Сценарий к фильму Месхиев написал вместе с народным артистом России и исполнителем главной роли Сергеем Гармашом. В главных ролях также заняты Ирина Розанова, Наталья Суркова, Ирина Рахманова, Кристина Кузьмина, Евгений Ткачук. В одной из центральных ролей - актер Псковского драмтеатра Камиль Иблеев.

Дмитрий Месхиев планирует провести премьеру своей новой ленты в феврале 2018 года в Пскове. Кроме того, картина «Преданные» поборется за статуэтку на 29-ом кинофестивале Кинотавр в Сочи.

Кстати, в декабре 2017 года Дмитрия Месхиева исключили из Союза кинематографистов Санкт-Петербурга. Инициатором стал кинорежиссёр Сергей Снежкин, обвинивший Месхиева в доведении до банкротства городской организации. Его поддержал председатель всероссийского Союза Никита Михалков.

«Собака лает — караван идёт. Только Союз жалко…», - прокомментировал эту новость сам Дмитрий Месхиев.

Актер и режиссер Кирилл Плетнев в декабре представил в Пскове свой дебютный фильм «Жги!», съемки которого проходили на территории бывшей невельской колонии для несовершеннолетних. Фильм Кирилла Плетнева рассказывает о надзирательнице из женской исправительной колонии, которая мечтает стать певицей. Картина была впервые предствлена на 28-ом кинофестивале Кинотавр.

В эксклюзивном интервью Псковскому агентству информации Кирилл Плетнев рассказал, как не мог уехать из Невеля, что его привлекает в Псковской области и почему он хотел бы сняться в клипе «Ленинграда».

Стоп, снято!

Киноактрисы родом из Пскова в 2017 году радовали нас своими новыми ролями.

Юлия Пересильд, пожалуй, самая известная на сегодняшний день «кинопсковичка», в 2017 году сыграла одну из главных ролей (жену брата великого князя Ярослава) в 16-серийной исторической мелодраме режиссёра Тимура Алпатова «Золотая орда». Кроме того, она снялась в российском фильме ужасов «Конверт».

А Марина Васильева (в свое время эта псковичка, дебютировав в фильме Нигины Сайфулаевой «Как меня зовут», немедленно дала большое интервью ПАИ) сыграла одну из главных ролей в нашумевшем фильме «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и приняла участие в презентации картины в Каннах, на юбилейном 70-м кинофестивале.

Сам Звягинцев в сентябре посетил Псков в рамках фестиваля «Заповедник». На малой сцене драмтеатра прошла творческая встреча, в ходе которой режиссер рассказал о съемках «Нелюбви», а псковичи смогли задать интересующие их вопросы.

В перечне «кинодив» вспомним и Ангелину Аладову, покинувшую летом 2017 года труппу Псковского драмтеатра. Пусть она не местная (Ангелина приехала в Псков из Петербурга), и снялась не в кино, а в клипе, но псковичам все равно было приятно увидеть знакомое лицо в музыкальном видео группировки «Ленинград». Артистка, запомнившаяся псковскому зрителю яркими ролями в постановках «Человек, обреченный на счастье», «Золушка» и «Усвятские шлемоносцы», засветилась в клипе на песню «Кандидат».

Кстати, теперь в распоряжении псковичей есть своего рода «киноэнциклопедия»: в июне ПАИ опубликовало грандиозный лонгрид – гид по псковским актерам кино.

«Очень приятно, царь!»

Пожалуй, один из главных фильмов года, а точнее самый нашумевший, - «Матильда» Алексея Учителя.

Картина еще до выхода стала предметом споров и критики со стороны представителей Русской православной церкви и чиновников. В частности, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) назвал фильм «клеветой», а депутат Госдумы Наталья Поклонская просила Генпрокуратуру провести проверку ленты. В январе православные активисты из организации «Христианское государство — Святая Русь» разослали письма с угрозами в кинотеатры, планирующие показывать фильм. Они предупредили, что там, где будет идти «Матильда», «кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди».

На проверку фильм оказался лишь дорогущей костюмированной драмой, обычной лавстори цесаревича и балерины, в исполнении Ларса Айдингера и Михалины Ольшанской. А псковичи так и вовсе встретили проклятую ленту без особого энтузиазма и аншлага.

Тем не менее, псковский кинотеатр «Победа» на всякий противопожарный (в буквальном смысле), усилил охрану на время проката «Матильды».

Для экономии вашего ценного новогоднего времени предлагаем кратчайший пересказ «Матильды» со всеми важнейшими моментами - в одном коубе.

С Новым киногодом!