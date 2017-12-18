Российская молодежь должна иметь равные возможности для самореализации, считает Путин

17:31, 23 декабря 2017, ПАИ

Государство должно расширять поддержку молодежи, чтобы в бизнес, власть, науку и другие сферы пришли сильные молодые профессионалы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России».

Как сообщает ТАСС, по его словам, существует необходимость расширения сети поддержки молодежных проектов, так как «молодежь - это люди наступающей эпохи». «Уверен, они будут твердо отстаивать интересы России, вести страны по пути прогресса, лидерства и благополучия», - сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент заявил, что молодые люди в разных населенных пунктах должны иметь «равные возможности для самореализации». «Только тогда мы обеспечим приход в политику и бизнес, во власть, в науку и производство, во все сферы жизни сильных молодых профессионалов, патриотов, честных, смелых, целеустремленных, деятельных людей, которые понимают и разделяют повестку развития страны и участвуют в ее реализации, считают ее своей собственной, отвечающей их мечтам и чаяниям», - заключил президент.