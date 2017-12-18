Андрей Турчак: «Единая Россия» приложит все силы для оправдания доверия граждан и президента

15:12, 23 декабря 2017, ПАИ

«Единая Россия» приложит все силы для оправдания доверия, оказанного ей гражданами и президентом страны Владимиром Путиным. Об этом заявил в субботу исполняющий обязанности секретаря Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на пленарном заседании съезда партии, передает ТАСС.

«Мы приложим все силы, чтобы оправдать то доверие, которое нам оказали люди и которое оказывает «Единой России» наш президент», - сказал политик.

Партией уже сделано немало для улучшения жизни граждан, напомнил Турчак, указав в этой связи на результаты дискуссий, состоявшихся в пятницу в рамках различных площадок съезда. «Но достигнутые результаты и сама жизнь постоянно ставит перед нами новые задачи, которые без промедления должны становиться нашей партийной повесткой», - подчеркнул Андрей Турчак.

В качестве примера он привел сферу образования, в том числе дошкольного. «В большинстве регионов уже забыли, что такое поток жалоб на отсутствие мест в детских садах. Партийная программа здесь сработала эффективно», - отметил он, добавив, что сегодня на контроле «Единой России» находятся вопросы строительства новых современных школ, сети опорных университетов, инжиниринговых центров.

«Этот и другие примеры показывают, что «Единая Россия» - единственная политическая сила в стране, которая публично отчитывается перед гражданами о выполнении своих предвыборных обязательств. Решение конкретных проблем на системной основе - это то, чего от нас ждут наши граждане», - заключил Андрей Турчак.