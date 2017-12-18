Владимир Путин заявил, что не нужно относиться к России «как к любимой бабушке»

16:49, 23 декабря 2017, ПАИ

К России нельзя относиться как к любимой бабушке, её надо сделать молодой и устремленной вперед, заявил президент РФ Владимир Путин сегодня, 23 декабря, на XVII Съезде партии «Единая Россия», передает газета «Известия».

По его словам, Россия – это страна с тысячелетней историей, но к ней не нужно относиться «как к любимой бабушке - вовремя давать ей лекарство, чтобы у нее ничего не болело, и на этом ограничиться».

«Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед», – сказал глава государства.