Президент призвал единороссов ставить новые амбициозные задачи, а граждан — участвовать в формировании повестки развития страны

15:43, 23 декабря 2017, ПАИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил сегодня, 23 декабря, на XVII съезде партии «Единая Россия» в Москве и призвал единороссов ставить новые амбициозные задачи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Главное — надо честно обозначить нерешенные проблемы, настойчиво их решать, устраняя то, что мешает идти вперед, ставить перед собой еще более масштабные цели и добиваться результата. Впереди очень много важных, значимых, не терпящих отлагательства дел, а все, что удалось сделать, — это только фундамент, но не гарантия дальнейшего успешного развития», - заявил глава государства.

Владимир Путин также подчеркнул, что будущее России зависит от способности обеспечить перемены, сберечь и приумножить уже достигнутое за последние годы.

Президент России убежден, что в формировании повестки развития страны должны участвовать граждане. «Ответственность граждан, их участие в формировании и реализации повестки развития — основа сильного, зрелого гражданского общества и, безусловно, устойчивой политической государственной системы», — пояснил Владимир Путин.

Напомним, что в работе съезда «Единой России» принимает участие временно исполняющий обязанности Губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Всего участниками и гостями мероприятия стали 2,5 тыс. человек, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений «Единой России». Главная тема съезда — выборы Президента РФ 18 марта 2018 года.