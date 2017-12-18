Шпионское приложение для смартфона создал Эдвард Сноуден

17:06, 23 декабря 2017, ПАИ

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден написал приложение для смартфона, которое поможет повысить безопасность владельца устройства. Об этом пишет газета «Известия».

Приложение называется Haven. Оно фиксирует все вокруг и записывает происходящее на диктофон и видеокамеру. Кроме того, пользователь может получать информацию о проникновении в квартиру кого-либо с помощью применения дополнительных возможностей акселерометра. Другая полезная функция Haven —предоставление точных сведений о геоположении украденного телефона.

Сейчас тестовая версия программы уже размещена в свободном доступе в Google Play, то есть доступна для всех обладателей смартфонов на Android.