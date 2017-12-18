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Шпионское приложение для смартфона создал Эдвард Сноуден

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден написал приложение для смартфона, которое поможет повысить безопасность владельца устройства. Об этом пишет газета «Известия».

Приложение называется Haven. Оно фиксирует все вокруг и записывает происходящее на диктофон и видеокамеру. Кроме того, пользователь может получать информацию о проникновении в квартиру кого-либо с помощью применения дополнительных возможностей акселерометра. Другая полезная функция Haven —предоставление точных сведений о геоположении украденного телефона.

Сейчас тестовая версия программы уже размещена в свободном доступе в Google Play, то есть доступна для всех обладателей смартфонов на Android.

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