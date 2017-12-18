Глава России заявил о необходимости борьбы с бедностью

18:09, 23 декабря 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», заявил, что «работа по решению проблемы бедности в стране будет продолжена», сообщает газета «Известия».

По его словам, необходимо «таргетировать» бедность, как раньше инфляцию», в противном случае «всё может рассыпаться».

«Государство не должно действовать популистски в социальной сфере и разбрасывать деньги, как в начале 1990-х, когда обещания и обязательства не исполнялись. Тогда за чертой бедности оказалась почти треть населения. Благополучие граждан, их детей и семей — залог прогрессивного устойчивого развития страны», — подчеркнул глава государства.