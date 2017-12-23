Александр Котов: Главная задача «Единой России» на ближайшее время – это избирательная кампания Путина

17:59, 23 декабря 2017, ПАИ

Главная задача «Единой России» на ближайшее время – это избирательная кампания кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, сказал секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Котов по итогам пленарного заседания XVII Съезда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«И мы договорились о том, что будем всячески поддерживать нашего кандидата, основателя партии «Единая Россия» Владимира Владимировича Путина, – подчеркнул Котов. – Президент сегодня в своем выступлении сказал, что основная задача, которую он видит перед собой на ближайшую перспективу, - это сделать нашу страну молодой, сильной и уверенной, сделать так, чтобы она двигалась вперед, от победы к победе. Мы, в свою очередь, договорились о том, что программа Путина на выборах президента РФ в последующем станет программой «Единой России». То есть мы сначала поддерживаем нашего кандидата, а потом все вместе работаем над тем, чтобы выполнить ту программу, с которой он пойдет на выборы».

Александр Котов констатировал, что у партии достаточно ресурсов для достижения поставленных целей. «Исполняющий обязанности секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил сегодня на Съезде, чтобы мы поработали и мобилизовали и членов партии, и сторонников для проведения этой избирательной президентской кампании», - отметил он.

«И ещё, на прошлом Съезде мы договорились о том, что партия будет контролировать исполнение своей предвыборной программы и отчитываться перед нашими избирателями. С этой целью была создана программная комиссия, и вчера прошло ее заседание, которое провел председатель «Единой России» Дмитрий Анатольевич Медведев. В основном, мы сегодня констатируем, что все программные мероприятия выполнены, то есть партия успешно работает над реализацией своей программы, своих предвыборных обещаний», - добавил секретарь регионального отделения «Единой России».

Также сегодняшнее событие прокомментировал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. «Владимир Владимирович идет на выборы как всенародный кандидат, но он стоял у истоков основания этой партии и всегда опирался на «Единую Россию», а партия всегда занималась реализацией программ, выполняла все поручения президента, поэтому единогласная поддержка на Съезде - это абсолютно закономерное решение».