«Единая Россия» сократила количество партпроектов до 14

17:15, 23 декабря 2017, ПАИ

Президиум Генерального совета «Единой России» в рамках XVII Съезда партии принял решение о переформатировании проектной деятельности. Согласно этому решению, количество партийных проектов было оптимизировано до 14. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

В ходе заседания также были назначены координаторы и председатели общественных советов обновленных партпроектов. Такое поручение было дано председателем партии, премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной Программы «Единой России».

«Я дал Президиуму Генсовета поручение по оптимизации нашей проектной деятельности, для того чтобы наши проекты были более эффективными, полновесными и, самое главное, работали на результат. Партия обязана реагировать на новые вызовы и готовить новые проекты», – заявил Медведев на совместно заседании Высшего и Генерального советов партии.

В свою очередь и. о. секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что деятельность партпроектов переформатирована с целью их более эффективной реализации. «Это не значит, что какой-то проект закрывается, речь идет об объединении близких по направлениям проектов. Несмотря на то что их количество уменьшилось, фронт работ останется тем же. Партпроекты оптимизированы таким образом, чтобы все ключевые направления проектной деятельности были сохранены. Поддерживаем предложение председателя партии, чтобы каждый партпроект со временем имел свою строчку в бюджете. Это даст возможность получить ощутимые и понятные людям результаты», - заявил он.

Так, партпроекты «Модернизация образования» и «Детские сады – детям» объединены в проект «Новая школа», координатором которого стала депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Общественный совет возглавил член Высшего совета, ректор МГУ Виктор Садовничий.

Партпроект «Городская среда» объединен под тем же названием с партпроектом «Парки малых городов». Координатором оптимизированного партпроекта стал член Генсовета, зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев. Главой общественного совета назначен член Бюро Высшего совета, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Партпроект «Детский спорт» объединен под тем же названием с партпроектом «Всемирные игры юных соотечественников». Координатором преобразованного партпроекта стала член Генсовета, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина, председателем общественного совета – член Высшего совета, первый замглавы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

Партпроекты «Местный дом культуры», «Театры – детям» и «Театры малых городов» стали единым проектом под названием «Культура малой Родины». Координировать его работу будет заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. Председателем общественного совета определен Народный артист РФ, художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков.

Партпроекты «Здоровое будущее», «Здоровье - детям» и «Экология России» объединены под общим названием «Здоровое будущее». Координатором партпроекта назначен глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, председателем общественного совета – член Бюро Высшего совета, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Федеральные партпроекты «Крепкая семья» и «России важен каждый ребенок» оптимизированы в партпроект «Крепкая семья», координатором которого стала член Генсовета партии, первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Замсекретаря Генсовета, депутат Госдумы Ольга Баталина возглавила общественный совет партпроекта.

Также, партпроект «Российское село» объединен под тем же названием с партпроектом «Дом садовода – опора семьи». Работу оптимизированного партпроекта будет координировать член Генсовета партии, первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. Председателем общественного совета назначен член Высшего совета, губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Партпроект «Локомотивы роста» объединен под тем же названием с партпроектом «Достойный труд». Координатором преобразованного партпроекта стал член Генсовета, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко. Общественный совет возглавил член Высшего совета, вице-председатель Мирового энергетического совета Олег Бударгин.

Кроме того, партпроект «Школы грамотного потребителя» объединен под тем же названием с партпроектом «Управдом». Координатором оптимизированного партпроекта стал член Генсовета, первый замглавы комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин, общественный совет возглавил председатель набсовета госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Освобожденные от должности координаторы и председатели общественных советов партпроектов «Единой России» будут включены в состав утвержденных федеральных проектов.

Еще пять партпроектов продолжат свою деятельность в неизменном виде: «Безопасные дороги», «Единая страна – доступная среда» «Историческая память», «Народный контроль» (председателем общественного совета избран руководитель Автономной некоммерческой организации «Российская система качества» Максим Протасов) и «Старшее поколение». Координаторы и председатели остальных общественных советов остались прежними.

Также Президиум Генсовета партии принял решение о том, что образовательную деятельность в рамках партпроекта «Гражданский университет» будет вести автономная некоммерческая организация допобразования Учебный центр «Гражданский университет ВПП «Единая Россия». Программы допобразования будут направлены на обучение членов и сторонников партии, а также работников аппарата ЦИК «Единой России» и аппаратов региональных исполкомов партии.

«Из 25 партийных проектов мы путем укрупнения сделаем 14, и это позволит нам сократить издержки на администрирование этих проектов, сконцентрировать финансовые ресурсы, которые мы будем использовать для реализации этих проектов, и, соответственно, улучшить качество работы над ними», - поделился мнением секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Котов.