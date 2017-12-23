Секретарем Генсовета «Единой России» избран Андрей Турчак

20:12, 23 декабря 2017, ПАИ

Сегодня, 23 декабря, на заседании обновленный Генеральный совет «Единой России» в рамках XVII Съезда партии путем тайного голосования избрал секретарем Генсовета вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии "Единая Россия".

«В соответствии с нашим Уставом секретарь Генерального совета избирается Генеральным советом партии тайным голосованием на альтернативной основе. Секретарь Генерального совета по должности возглавляет Генеральный совет и его Президиум. Кандидатуры на эту должность вносятся членами Генерального совета, кроме того, член Генерального совета может выдвинуть свою кандидатуру в порядке самовыдвижения», – заявил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

На эту должность претендовали: и.о. секретаря Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и депутат Государственной Думы, руководитель Межрегионального координационного совета Уральского федерального округа Иван Квитка.

Из 158 зарегистрированных на заседании Генсовета членов за Турчака проголосовал 151 человек.

«Дмитрий Анатольевич, спасибо вам за доверие, которое Вы оказали мне два месяца назад, внеся мою кандидатуру. Мы это время не потратили впустую, подготовились к Съезду и электоральному циклу. Уверен, что мы пройдем этот период достойно и с честью. Спасибо коллегам за оказанное мне высокое доверие. Готов работать честно и максимально эффективно с пользой для нашей партии и наших реготделений», - заявил Андрей Турчак.