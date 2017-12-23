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Политика

Александр Козловский: Избрание в Генсовет партии - это большая ответственность

В рамках проходящего сегодня, 23 декабря, в Москве XVII Съезда партии «Единая Россия» прошла плановая ротация высшего и генерального советов партии. Свое включение в генсовет партии Александр Козловский назвал большой ответственностью. «Это и ответственность, и наделение определенными полномочиями, и работа, за которую придется отчитываться, - сказал он. - Я постараюсь оправдать доверие партии и всецело защищать ее интересы и на выборной кампании и в межвыборный период». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе парламентария.

«Вопросы ротации кадров и переформатирование работы межрегиональных координационных советов были подняты секретарем генсовета партии Андреем Анатольевичем Турчаком с самого начала своей работы на этом посту, - отметил Александр Козловский. - «Единая Россия» ни в коем случае не должна превращаться в КПСС в ее худшем варианте, нам нужна реальная работа, а не ее имитация. Поэтому и подход к кадрам будет требовательный. Главная цель, как отмечал Андрей Анатольевич – чтобы в региональные и местные политсоветы пришли новые энергичные люди, которые знают о проблемах на местах, работают в тесном контакте с жителями своего города или района».

«В Псковской области такие люди есть, думаю, это правильный и естественный процесс, когда они приходят в партию, приходят во власть, - подчеркнул депутат Госдумы. -  Ведь наша конечная задача – максимально эффективно реализовывать партийные проекты и поддерживать нашего президента Владимира Владимировича Путина на выборах 2018 года. А доверие людей можно завоевать только реальными делами. Вот на этом мы и сосредоточимся».

Напомним, 22-23 декабря в Москве проходит XVII Съезд партии «Единая Россия». В нем принимают участие  около 2500 участников и гостей, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений «Единой России», руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов «Единой России», представители партийных платформ, члены экспертного и научного сообщества.

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