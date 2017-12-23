Псковские юнармейцы отправили новогодние подарки детям Сирии

09:33, 24 декабря 2017, ПАИ

23 декабря на аэродроме Чкаловский в Московской области юнармейцы в рамках акции «Дети России – детям Сирии» сформировали и отправили подарки для сирийских детей к Новому году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, ребята из Тульской, Псковской и Московской областей, Казани, Оренбурга и Уфы собрали 8 тонн подарков

В течение месяца дети из разных классов - от начальной школы до выпускников - собирали игрушки, одежду и обувь, школьные принадлежности и канцтовары, мягкие игрушки и предметы личной гигиены, а также продукты питания. Собранные подарки отправились в Москву, где подключились юнармейцы из регионального штаба. Несколько часов шла работа по упаковке подарков, которые отправятся в Сирию военно-транспортным самолетом.

В прошлом году по инициативе тульских юнармейцев было собрано и отправлено в Сирию более 10 тысяч новогодних подарков.