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Общество

Псковские юнармейцы отправили новогодние подарки детям Сирии

23 декабря на аэродроме Чкаловский в Московской области юнармейцы в рамках акции «Дети России – детям Сирии» сформировали и отправили подарки для сирийских детей к Новому году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, ребята из Тульской, Псковской и  Московской областей, Казани, Оренбурга и Уфы собрали 8 тонн подарков

В течение месяца дети из разных классов - от начальной школы до выпускников - собирали игрушки, одежду и обувь, школьные принадлежности и канцтовары, мягкие игрушки и предметы личной гигиены, а также продукты питания. Собранные подарки отправились в Москву, где подключились юнармейцы из регионального штаба. Несколько часов шла работа по упаковке подарков, которые отправятся в Сирию военно-транспортным самолетом. 

В прошлом году по инициативе тульских юнармейцев было собрано и отправлено в Сирию более 10 тысяч новогодних подарков.

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