188 тысяч тонн молока и 51 миллион яиц произвели хозяйства Псковской области за 11 месяцев

10:41, 24 декабря 2017, ПАИ

В январе-ноябре 2017 года в Псковской области в хозяйствах всех категорий произведено 209,7 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 188,6 тыс. тонн молока и 51,1 млн яиц. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата, сельскохозяйственные организации произвели 206,2 тыс. тонн скота и птицы на убой, 144,4 тыс. тонн молока и 28,5 млн яиц.

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) за указанный период составили 6 тыс. 256 кг против 5 тыс. 892 кг в январе-ноябре 2016 года.

На конец ноября поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 74,7 тыс. голов, из него коров – 37,1 тыс., свиней – 1017,8 тыс., овец и коз – 33,8 тыс. голов. В сельскохозяйственных организациях - 58,5 тыс. голов, в том числе 27,1 тыс. коров, 1016 тыс. свиней, 4,4 тыс. овец и коз.

Обеспеченность скота кормами в расчете на 1 условную голову скота у сельхозпроизводителей составила 1,9 центнера кормовых единиц. Под урожай будущего года озимые на зерно к 1 декабря посеяны на площади 13,4 тыс. гектаров. Зябь вспахана на площади 4,4 тыс. гектаров.