Более 5 тысяч детей родились в Псковской области с января по октябрь

10:58, 24 декабря 2017, ПАИ

С января по октябрь в Псковской области родились 5 тыс. 138 детей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составило 848 человек.

За указанный период умерли 9 тыс. 437 человек (меньше прошлого года на 160), в том числе 27 детей в возрасте до 1 года. Естественная убыль составила 4 тыс. 299 человек (в прошлом году – 3 тыс. 611).

От болезней системы кровообращения скончались 5 тыс. 912 детей, от новообразований – 1 тыс. 305, от болезней органов пищеварения – 468, болезней органов дыхания – 402, инфекционных и паразитарных болезней – 74. От внешних причин умерли 662 человека, в том числе 91 – от транспортных несчастных случаев, 42 – от случайных отравлений алкоголем. Также зарегистрированы 105 самоубийств и 37 убийств.