Памятку по безопасному пользованию банковскими картами подготовила псковская полиция

11:17, 24 декабря 2017, ПАИ

Сотрудники подразделения «К» УМВД России по Псковской области подготовили для граждан специальную памятку по безопасному пользованию банковскими картами.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведмства, безопасность средств, хранимых на банковском счете, зависит в первую очередь от того, соблюдает владелец правила пользования картой или нет. «Небрежное обращение с картой работает на руку мошенникам, которые постоянно изыскивают новые способы обмана владельцев карт», - рассказали в полиции.

В памятке говорится о том, что не следует никому сообщать пин-код карты. Лучше всего его запомнить. Нельзя хранить пин-код рядом с картой и тем более записыватьна неё – в этом случае можно не успеть обезопасить свой счёт, заблокировав карту после кражи или утери.

Нельзя позволять кому-либо использовать вашу пластиковую карту.

«Если вам позвонили из какой-либо организации, или вы получили письмо по электронной почте (в том числе из банка) с просьбой сообщить реквизиты карты и пин-код под различными предлогами, не спешите её выполнять. Позвоните в указанную организацию и сообщите о данном факте. Не переходите по указанным в письме ссылкам, поскольку они могут вести на сайты-двойники», - подчеркнули в полиции.

Также рекомендуется немедленно блокировать карту в случае ее утери - связаться с банком, выдавшим её, сообщить о случившемся и следовать инструкциям сотрудника банка. Для этого нужно держать телефон банка в записной книжке или в списке контактов мобильного телефона.

При проведении операций с картой нужно пользоваться только теми банкоматами, которые расположены в безопасных местах и оборудованы системой видеонаблюдения и охраной: в государственных учреждениях, банках, крупных торговых центрах. Использование банкоматов без видеонаблюдения опасно вероятностью нападения злоумышленников.

Совершая операции с пластиковой картой, нужно следить, чтобы рядом не было посторонних людей. Если это невозможно, необходимо снять деньги с карты позже либо воспользоваться другим банкоматом. Реквизиты и любая прочая информация о том, сколько средств снято и какие цифры вводились в банкомат, могут быть использованы мошенниками.

Также псковичам советуют обращать внимание на картоприемник и клавиатуру банкомата. Если они оборудованы какими- либо дополнительными устройствами, то от использования данного банкомата лучше воздержаться и сообщить о своих подозрениях по указанному на нём телефону.

Банкомат должен быть полностью исправным. В случае некорректной работы банкомата – если он долгое время находится в режиме ожидания или самопроизвольно перезагружается – лучше отказаться от его использования. Велика вероятность того, что он перепрограммирован мошенниками.

Никогда нельзя прибегать к помощи или советам третьих лиц при проведении операций с банковкой картой. Банк всегда обязан предоставить консультацию по работе с картой.

В торговых точках, ресторанах и кафе все действия с пластиковой картой должны происходить в присутствии её владельца. В противном случае мошенники могут получить реквизиты при помощи специальных устройств и использовать их в дальнейшем для изготовления подделки.