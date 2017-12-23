Памятку по безопасному пользованию банковскими картами подготовила псковская полиция
Сотрудники подразделения «К» УМВД России по Псковской области подготовили для граждан специальную памятку по безопасному пользованию банковскими картами.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведмства, безопасность средств, хранимых на банковском счете, зависит в первую очередь от того, соблюдает владелец правила пользования картой или нет. «Небрежное обращение с картой работает на руку мошенникам, которые постоянно изыскивают новые способы обмана владельцев карт», - рассказали в полиции.
В памятке говорится о том, что не следует никому сообщать пин-код карты. Лучше всего его запомнить. Нельзя хранить пин-код рядом с картой и тем более записыватьна неё – в этом случае можно не успеть обезопасить свой счёт, заблокировав карту после кражи или утери.
Нельзя позволять кому-либо использовать вашу пластиковую карту.
«Если вам позвонили из какой-либо организации, или вы получили письмо по электронной почте (в том числе из банка) с просьбой сообщить реквизиты карты и пин-код под различными предлогами, не спешите её выполнять. Позвоните в указанную организацию и сообщите о данном факте. Не переходите по указанным в письме ссылкам, поскольку они могут вести на сайты-двойники», - подчеркнули в полиции.
Также рекомендуется немедленно блокировать карту в случае ее утери - связаться с банком, выдавшим её, сообщить о случившемся и следовать инструкциям сотрудника банка. Для этого нужно держать телефон банка в записной книжке или в списке контактов мобильного телефона.
При проведении операций с картой нужно пользоваться только теми банкоматами, которые расположены в безопасных местах и оборудованы системой видеонаблюдения и охраной: в государственных учреждениях, банках, крупных торговых центрах. Использование банкоматов без видеонаблюдения опасно вероятностью нападения злоумышленников.
Совершая операции с пластиковой картой, нужно следить, чтобы рядом не было посторонних людей. Если это невозможно, необходимо снять деньги с карты позже либо воспользоваться другим банкоматом. Реквизиты и любая прочая информация о том, сколько средств снято и какие цифры вводились в банкомат, могут быть использованы мошенниками.
Также псковичам советуют обращать внимание на картоприемник и клавиатуру банкомата. Если они оборудованы какими- либо дополнительными устройствами, то от использования данного банкомата лучше воздержаться и сообщить о своих подозрениях по указанному на нём телефону.
Банкомат должен быть полностью исправным. В случае некорректной работы банкомата – если он долгое время находится в режиме ожидания или самопроизвольно перезагружается – лучше отказаться от его использования. Велика вероятность того, что он перепрограммирован мошенниками.
Никогда нельзя прибегать к помощи или советам третьих лиц при проведении операций с банковкой картой. Банк всегда обязан предоставить консультацию по работе с картой.
В торговых точках, ресторанах и кафе все действия с пластиковой картой должны происходить в присутствии её владельца. В противном случае мошенники могут получить реквизиты при помощи специальных устройств и использовать их в дальнейшем для изготовления подделки.