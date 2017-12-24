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Общество

МЧС советует псковичам обезопасить детей от выхода на тонкий лёд

Главное управление МЧС России по Псковской области советует родителям провести беседы с детьми и рассказать о недопустимости выхода на лед.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, водоёмы Псковской области покрылись льдом, но колебания температур окружающего воздуха и осадки не позволяют установиться прочному ледяному покрову.

В связи с этим псковичам рекомендуют объяснить детям, насколько опасно проверять прочность льда, ударяя по нему ногами. «Расскажите и вспомните сами о том, что особенно опасным является лёд, который покрыт толстым слоем снега: в таких местах вода замерзает намного медленнее. Также опасны те места на льду, где видны трещины и лунки: при наступлении на эти места ногой лёд может сразу же треснуть. Соблюдая общепринятые правила поведения на водных объектах, вы сможете обезопасить себя и вашего ребёнка от серьезных опасностей», - отметили в МЧС.

Добавим, безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде.

В случае возникновения непредвиденной ситуации следует звонить в службу спасения по телефону «101» или «112».

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