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Общество

Мокрый снег с дождем ожидается в Псковской области 25 декабря

25 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега с дождем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит 0…-5 градусов, днем -3…+2.

Будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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