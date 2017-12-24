Мокрый снег с дождем ожидается в Псковской области 25 декабря

16:46, 24 декабря 2017, ПАИ

25 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега с дождем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит 0…-5 градусов, днем -3…+2.

Будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.