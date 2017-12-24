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Общество

Мигрантов стало больше в Псковской области

В январе-октябре текущего года в Псковскую область прибыл 24 тыс. 501 мигрант. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата, за аналогичный период 2016 года в регион приехали на 716 человек меньше.

Ухали из Псковской области 24 тыс. 472 граждан, таким образом миграционный прирост составил 29 человек. В прошлом году он равнялся 674.

11 тыс. 54 человека прибыли в Псковскую область из других регионов, 2 тыс. 657 – из государств - участников СНГ, 515 – из стран дальнего зарубежья.

11 тыс. 728 уехавших из региона отправились в другие субъекты РФ, 2 тыс. 13 – в страны СНГ, 456 – в другие государства. 

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