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Общество

УАЗы, «Шкоды», «Форды» и «Лады» закупила ВАИ в этом году

В 2017 году Главное управление военной полиции Министерства обороны Российской Федерации по государственному оборонному заказу закупило более 85-ти образцов транспортных средств для обеспечения подразделений военных автомобильных инспекций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В частности, в ВАИ поступили 24 УАЗ-3163-103-62 «Патриот», 16 автомобилей «Шкода Октавия» и 18 «Форд Фокусов».

Также в текущем году впервые произведена закупка автомобилей «Лада Веста» в количестве 24 единиц, которые зарекомендовали себя в период проведения международного конкурса «Дорожный патруль», как надежные и низкозатратные в обслуживании автомобили, отметили в Минобороны. 

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