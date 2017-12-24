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Общество

«Автобусы по вызову» могут появиться в Эстонии

Услуга «Автобус по вызову» может появиться в Эстонии. Как сообщает rus.err.ee, такая идея обсуждается в парламенте.

Причиной реформ служит то, что на некоторых маршрутах пассажирские автобусы нередко курсируют пустыми.

Вызвать транспорт можно будет по телефону или через мобильное приложение.

Депутат парламент Танел Талве отметил, что современные технологии позволяют человеку заранее спланировать, когда и куда он хочет поехать. Причем, по его мнению, пассажира не обязательно должен отвозить рейсовый автобус, эту услугу может оказать сосед или почтальон. По данным Postimees, ведутся переговоры о перевозке граждан на почтовых автомобилях.

Пробные заезды решено начать на острове Сааремаа. В январе рабочая группа ознакомит сотрудников управы и жителей с данной инициативой.

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