Последствия непогоды в Псковской области устраняют энергетики

13:44, 24 декабря 2017, ПАИ

В связи с ухудшением метеорологической обстановки на территории Псковской области - усилением ветра и выпадением обильных осадков в виде мокрого снега - филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» принимает дополнительные меры в целях минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе "Псковэнегро".

24 декабря 37 ремонтных бригад энергокомпании оперативно устраняют последствия непогоды и проводят на территории региона восстановительные работы по отдельным заявкам потребителей в сетях 0,4 кВ. В некоторых случаях на время проведения аварийно-восстановительных работ задействованы передвижные дизель-генераторы. Электроснабжение социально-значимых объектов в Псковской области осуществляется по штатной схеме. На предприятии продолжает действовать режим повышенной готовности. Основная сеть 35-110 кВ работает по схеме, соответствующей нормальному режиму.

«Псковэнерго» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

На территории Псковской области действует единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8 800-333-02-52.