0
12:55
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
16:28
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
19:48
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
13:25
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках
17:45
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
16:21
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
14:36
В 2017 году псковские таможенники задержали 2400 тонн «санкционных» товаров
Еще новости
Происшествия

Последствия непогоды в Псковской области устраняют энергетики

В связи с ухудшением метеорологической обстановки на территории Псковской области - усилением ветра и выпадением обильных осадков в виде мокрого снега - филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» принимает дополнительные меры в целях минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе "Псковэнегро".

24 декабря 37 ремонтных бригад энергокомпании оперативно устраняют последствия непогоды и проводят на территории региона восстановительные работы по отдельным заявкам потребителей в сетях 0,4 кВ. В некоторых случаях на время проведения аварийно-восстановительных работ задействованы передвижные дизель-генераторы. Электроснабжение социально-значимых объектов в Псковской области осуществляется по штатной схеме. На предприятии продолжает действовать режим повышенной готовности. Основная сеть 35-110 кВ работает по схеме, соответствующей нормальному режиму.

«Псковэнерго» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

На территории Псковской области действует единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8 800-333-02-52.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
22 декабря 2017
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
21 декабря 2017
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове 4
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
19 декабря 2017
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках
19 декабря 2017
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках 3
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
18 декабря 2017
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
18 декабря 2017
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
В 2017 году псковские таможенники задержали 2400 тонн «санкционных» товаров
18 декабря 2017
В 2017 году псковские таможенники задержали 2400 тонн «санкционных» товаров
Экс-министр экономического развития РФ приговорен к 8 годам колонии
15 декабря 2017
Экс-министр экономического развития РФ приговорен к 8 годам колонии 2

Идет загрузка...