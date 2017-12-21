Великолучанка посетила международные мастер-классы для мажореток

13:57, 24 декабря 2017, ПАИ

Великолучанка посетила международные мастер-классы для мажореток, а также семинары для судей и тренеров по правилам National Baton Twirling Association, котрые проходили в городе Подольске с 12 по 16 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете культуры администрации города Великие Луки.

В семинаре принимали участие представители Эстонии, Украины, Казахстана, Уфы, Астрахани, Московской (Подольск, Дмитров) и Тверской областей (Кимры). Городской Дом культуры им. Ленина города Великие Луки представляла руководитель образцового коллектива мажореток «Золотые погоны» Наталья Нестерова.

Семинары проводила технический директор NBTA Европы, тренер Кристин Бэль. Основная тема касалась правил и особенностей проведения соревнований мажореток в Европе по версии NBTA. Также в рамках семинара проходило совещание с представителями Казахстана, Эстонии и Украины. Его провел президент европейской Федерации батон твирлинга и мажореток.

Помимо этого, на протяжении всех дней пребывания проходили мастер-классы, которые проводили тренер NBTA Франции, представитель комитета французского региона Окситания Елена Бижар и тренер NBTA Франции Джулия Авэя. По окончании всем участникам вручали сертификат о прохождении семинара для судей и тренеров по правилам NBTA.