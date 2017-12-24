Число заключенных в российских колониях снизилось почти до 498 тысяч

14:24, 24 декабря 2017, ПАИ

По состоянию на 1 декабря в российских исправительных колониях отбывали наказание 497 тыс. 883 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСИН России.

По данным ведомства, в начале 2015 года в колониях находились 550 тысяч заключенных, а 1 января этого года - 519 тысяч. Отмечается, что в 2010 году, когда была утверждена концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года, предполагавшая более активное развитие альтернативных наказаний, лишение свободы отбывали свыше 720 тыс. человек.

Сокращение числа заключенных позволило уменьшить число исправительных колоний в России. С 2007 года их число сократилось с 765 до 713. В частности, стало меньше колоний для несовершеннолетних - с 62 в 2010 году до 23. Наказание в них отбывают 1,3 тыс. подростков (в 2010 году - 5,9 тыс.)

Количество граждан, находящихся под стражей, также сократилось. В начале 2010 года в СИЗО содержались 131 тыс. человек, а к 1 декабря - 105 тыс.