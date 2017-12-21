0
11:10
Джунгли больше не зовут
20:43
Валентин Курбатов принял участие в заседании Совета при президенте по культуре и искусству
20:52
Михаил Ведерников посетил творческий вечер псковского композитора Николая Мишукова
18:57
Псков присоединился к всероссийской акции «День короткометражного кино»
12:45
Первый в России интерактивный музей Ганзы откроется в Порхове
17:16
Искра надежды
12:45
«Собака лает — караван идёт. Только Союз жалко…»: Месхиев — об исключении из Союза кинематографистов России
Еще новости
Культура

Великолукские солисты завоевали медали на конкурсе-фестивале «Первый аккорд» в Петербурге

Солисты образцового художественного коллектива театра детской песни «Летний дождь» ДМШ №1 им. М. П. Мусоргского города Великие Луки завоевали медали на Всероссийском конкурсе-фестивале для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Первый аккорд», который проходил с 15 по 18 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете культуры администрации города Великие Луки.

В возрастной номинации «Дошколята» (5 - 6 лет) лауреатом 2 степени стал Владимир Каменцев, лауреатом 3 степени - Ева Голиченкова. В номинации «Первоклашки» (7- 8 лет) дипломами лауреатов 1 степени были удостоены Мария Куранова и Элина Михайлова, лауреата 2 степени - Даниил Быстрицкий, лауреата 3 степени - Серафим Рокотов. В номинации «Младшие школьники» (9-10 лет) выступала Анастасия Марченко, она была отмечена диплом лауреата 1 степени

Ансамбль коллектива (Степан Гришкевич, Надежда Лыкова, Ника Ермолаева, Татьяна Байкова, Анастасия Марченко, Мария Шломяк и Ольга Быстрова) стал обладателем диплома лауреата 1 степени и кубка.

Руководители - Елена Цыганкова и Оксана Рахманова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Валентин Курбатов принял участие в заседании Совета при президенте по культуре и искусству
21 декабря 2017
Валентин Курбатов принял участие в заседании Совета при президенте по культуре и искусству
Михаил Ведерников посетил творческий вечер псковского композитора Николая Мишукова
20 декабря 2017
Михаил Ведерников посетил творческий вечер псковского композитора Николая Мишукова 1
Псков присоединился к всероссийской акции «День короткометражного кино»
19 декабря 2017
Псков присоединился к всероссийской акции «День короткометражного кино»
Первый в России интерактивный музей Ганзы откроется в Порхове
18 декабря 2017
Первый в России интерактивный музей Ганзы откроется в Порхове
«Собака лает — караван идёт. Только Союз жалко…»: Месхиев — об исключении из Союза кинематографистов России
15 декабря 2017
«Собака лает — караван идёт. Только Союз жалко…»: Месхиев — об исключении из Союза кинематографистов России 22
Михалков: Месхиев исключен из Союза кинематографистов России
15 декабря 2017
Михалков: Месхиев исключен из Союза кинематографистов России 15
Реставрация храма в Мелётово вошла в лонг-лист VI премии The Art Newspaper Russia
13 декабря 2017
Реставрация храма в Мелётово вошла в лонг-лист VI премии The Art Newspaper Russia 4
Иван Охлобыстин выступит в Пскове 13 декабря
12 декабря 2017
Иван Охлобыстин выступит в Пскове 13 декабря

Идет загрузка...