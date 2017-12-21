Великолукские солисты завоевали медали на конкурсе-фестивале «Первый аккорд» в Петербурге

14:38, 24 декабря 2017, ПАИ

Солисты образцового художественного коллектива театра детской песни «Летний дождь» ДМШ №1 им. М. П. Мусоргского города Великие Луки завоевали медали на Всероссийском конкурсе-фестивале для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Первый аккорд», который проходил с 15 по 18 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете культуры администрации города Великие Луки.

В возрастной номинации «Дошколята» (5 - 6 лет) лауреатом 2 степени стал Владимир Каменцев, лауреатом 3 степени - Ева Голиченкова. В номинации «Первоклашки» (7- 8 лет) дипломами лауреатов 1 степени были удостоены Мария Куранова и Элина Михайлова, лауреата 2 степени - Даниил Быстрицкий, лауреата 3 степени - Серафим Рокотов. В номинации «Младшие школьники» (9-10 лет) выступала Анастасия Марченко, она была отмечена диплом лауреата 1 степени

Ансамбль коллектива (Степан Гришкевич, Надежда Лыкова, Ника Ермолаева, Татьяна Байкова, Анастасия Марченко, Мария Шломяк и Ольга Быстрова) стал обладателем диплома лауреата 1 степени и кубка.

Руководители - Елена Цыганкова и Оксана Рахманова.